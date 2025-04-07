«Такая горячая». Жена Овечкина восхитила западных болельщиков

Западные болельщики звезды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина назвали его супругу Анастасию Шубскую еще одним его «большим достижением». Об этом сообщило британское издание Daily Mail .

Поклонники хоккея со всего мира восхитились не только игрой и рекордом Овечкина, но и его супругой.

«Я и не подозревал, что жена Алекса Овечкина такая горячая!» — написал один из пользователей соцсети Х после матча между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Второй комментатор отметил, что «жена Овечкина чертовски хороша». Третий назвал Шубскую «большим достижением» спортсмена.

Российский хоккеист стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ, забив 895-й гол. Овечкин побил рекорд, принадлежащий до этого легенде хоккея — канадцу Уэйну Гретцки. После того, как россиянин вошел в историю, камеры TNT Sports показали его жену в толпе. Шубская привела фанатов в восторг, поразив их своей красотой.

Ранее советский хоккеист и двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал, что Овечкин мечтает вернуться в московское «Динамо».