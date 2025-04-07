Хоккеист Якушев заявил о желании Овечкина вернуться в «Динамо»

Советский хоккеист и двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев рассказал сайту телеканала « Звезда » об амбициозных целях Александра Овечкина после установления им нового рекорда в НХЛ.

По словам Якушева, спортсмен выразил желание вернуться в московское «Динамо» и завоевать золотую медаль Олимпийских игр в составе национальной сборной России.

«Овечкин — игрок, который предан коллективу, прежде всего предан „Динамо“. Он очень любит эту команду и мечтает вернуться, а если он так сказал, то обязательно это сделает», — заявил эксперт.

Якушев особо выделил выдающиеся бомбардирские способности Овечкина, которые заметно превосходят достижения других игроков и вызывают восхищение. Хоккеист всегда настроен на атаку и готов забросить шайбу, а мощность его броска остается прежней, подчеркнул специалист.