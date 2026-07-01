Сыну Плющенко дали разрешение представлять Азербайджан на международных турнирах

ISU одобрила включение сына Плющенко в сборную Азербайджана по фигурному катанию

Сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр начнет выступления на международных соревнованиях под флагом Азербайджана в сезоне-2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба Федерации зимних видов спорта республики на своей странице в Facebook*.

Там подчеркнули, что Международная федерация фигурного катания (ISU) одобрила заявку на включение спортсмена в сборную команду Азербайджана.

«Желаем Александру Плющенко успешных выступлений, зрелищных результатов и новых достижений», — указали в сообщении.

В начале мая двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его 13-летний сын Александр получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Он подчеркнул, что сам занимался обучением мальчика в своей частной академии.

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