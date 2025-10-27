Сын Плющенко выиграл в турнире с единственным участником

В Наро-Фоминске прошли соревнования под эгидой Федерации фигурного катания Подмосковья. Сын Евгения Плющенко победил, будучи единственным участником в своей категории. Об этом сообщил Sports.ru .

Фигурист выступил по первому спортивному разряду среди юношей. За которую программу он получил 63,42 балла, успешно сделав сольные двойной аксель, тройной флип, каскад и тройной лутц — двойной тулуп.

За произвольную программу 12-летнему Плющенко присудили 129,49 балла. Он выполнил каскад тройной тулуп — ойлер — тройной сальхов, тройной флип — двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц — двойной аксель, тройной лутц и флип.

В целом за два проката фигурист набрал 192,91 балла. Он одержал победу за неимением других участников в своей категории. Всего же в соревнованиях участвовали пять человек.

Ранее на всероссийских соревнованиях «Мемориал Станислава Жука» в Йошкар‑Оле сын двукратного олимпийского чемпиона занял 18-е место. Плющенко-старший заявил, что по возвращении мальчик стал усиленно тренироваться.