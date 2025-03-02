«Мы знаем свое место». Плющенко оценил провальное выступление сына

Плющенко заявил, что его сын ехал на соревнования не за победой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал провальное выступление сына на всероссийских соревнованиях «Мемориал Станислава Жука» в Йошкар‑Оле. Юный фигурист занял 18 место, сообщило Sport24.

Плющенко отметил, что они не рассчитывали на соревнованиях достичь высоких результатов.

«Мы знаем на сегодняшний день свое место, и он это прекрасно понимает», — заявил он.

По словам тренера, его обрадовало то, что старший сын не расстроился. После возвращения с соревнований он начал работать больше.

Плющенко-младший выступал в одиночном катании среди мальчиков на «Мемориале Станислава Жука». Он оказался 18-м из 23 участников. Гном Гномыч проиграл победителю Добромиру Воронову более 93 баллов.

Старший сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в свои 12 лет помимо тренировок очень много работает. Только за новогодние праздники он выступил в 34 шоу.