Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за смены спортивного гражданства

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко впервые высказался о своем отношении к критике из-за перехода в сборную Азербайджана. Юный спортсмен заявил изданию «Спорт-Экспресс» , что ему все равно.

«Честно, мне все равно. Если меня хейтят, значит, я интересен. Если бы меня не хейтили — значит, никакого внимания ко мне нет. Причем, писали всякую ерунду», — заявил 13-летний фигурист.

Он добавил, что был готов к хейту с рождения. Кому не нравится, тот пусть не смотрит. Главное, что его поддержали близкие и друзья, в числе которых певец Дима Билан.

Старший сын Плющенко получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. При том, что известный спортсмен в 2022 году критиковал россиян, поступающих так ради участия в международных соревнованиях.