Кубок Овечкина собрал рекордное количество участников в Подмосковье

В Подмосковье завершился 7-й Кубок Александра Овечкина. В этом году на лед вышли 24 детско-юношеские команды из 13 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Матчи проходили на «Красногорск Арене» и «Арене Мытищи», где состоялся гала-матч с участием хоккейных легенд.

«Мы пытаемся каждый год делать все лучше и лучше. Для нас всех это важное большое мероприятие», — сказал Александр Овечкин.

Финал турнира, в котором сошлись «ЦСКА» и «Ак Барс», собрал в Мытищах более шести тысяч зрителей. Символическое вбрасывание провели губернатор Московской области Андрей Воробьев, хозяин турнира Александр Овечкин с младшим сыном Ильей и капитан команды соперников Павел Дацюк.

На лед вышли звезды НХЛ и КХЛ, известные спортсмены и деятели — от Евгения Малкина, Кирилла Капризова и Вячеслава Фетисова до Андрея Аршавина и Евгения Плющенко. В третий раз подряд на лед вместе с отцом вышел 6-летний Сергей Овечкин.

Губернатор Воробьев отметил, что Кубок стал доброй традицией, которая объединяет поклонников хоккея.

«Я хочу поблагодарить всю вашу семью за эту добрую традицию, хочу поблагодарить ребят, которые приехали в Подмосковье со всей страны, тех, кто поддерживает этот большой благотворительный добрый проект», — подчеркнул он.

За все время в Кубке Овечкина приняли участие порядка 70 команд — в общей сложности 1,4 тысячи игроков. Турнир посетили более 15 тысяч зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели свыше 1,5 миллиона человек. Помимо матчей, прошел и кибертурнир «OVI CYBER CUP 2025» с призовым фондом в миллион рублей.

Соревнования организуют в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».