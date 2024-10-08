Сын Кадырова призвал чеченских спортсменов отказаться от участия в поп-MMA

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат, занимающий пост министра по физкультуре и спорту, предостерег земляков от участия в соревнованиях по поп-MMA. Пост об этом он опубликовал в Telegram-канале .

«Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем», — отметил Кадыров-младший.

По его словам, некоторые спортсмены, участвующие в таких соревнованиях, своим поведением оскорбляют понятие чести и достоинства, позорят весь чеченский народ и мусульманскую общину, подрывают уважение к культуре.

Кадыров предупредил, что против тех, кто не внемлет его предупреждению, примут «конкретные меры».

В январе спортсмен Фарид Ядуллаев назвал целью поп-MMA развлечение людей и отметил, что именно поэтому туда не идут профессионалы.