Гости свадебного торжества смотрели матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Кайрат» — «Селтик» прямо во время банкета. Видео со свадьбы привлекло внимание Telegram-канала «Кровавая барыня».

Судя по кадрам, банкет прервали, когда решающие секунды определяли судьбу казахстанского клуба в квалификации Лиги чемпионов. На экран, где показывали фотографии молодоженов, вывели трансляцию исторического для «Кайрата» матча.

В итоге свадьба превратилась в настоящий футбольный триумф. Гости не сдерживали крики радости и аплодисментами поддержали футболистов.

Главным героем матча стал вратарь национальной сборной Темирлан Анарбеков. Он отразил три удара соперников и подарил «Кайрату» победу.

Игра по пенальти закончилась со счетом 3:2. За выход в групповой раунд турнира клуб из Казахстана получит 18,5 миллиона евро.

Ранее стало известно, что центральный нападающий алма-атинского «Кайрата» Дастан Сатпаев перешел в «Челси».