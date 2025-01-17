Meta-ratings.kz: форвард «Кайрата» Сатпаев перешел в «Челси»

По сообщению Meta-ratings.kz, 16-летний центральный нападающий алматинского «Кайрата» и юношеской сборной Казахстана Дастан Сатпаев будет играть за «Челси».
Как сообщает источник, клубы достигли окончательного соглашения о переходе игрока. Ожидается, что трансфер состоится на следующей неделе. Детали сделки пока не разглашаются, написал сайт Metaratings.ru.
Напомним, в декабре 2024 года воспитанник академии «Кайрата» находился в «Челси» на просмотре.
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