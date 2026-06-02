Суперкомпьютер оценил шансы сборных на чемпионате мира по футболу

Суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал сборную Испании главным фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. Турнир стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике.

По расчетам системы, именно Испания имеет самые высокие шансы на победу — 16,1%. Кроме того, это единственная команда, которой модель дает более 50% вероятности выйти в четвертьфинал. Такой прогноз выглядит особенно заметным на фоне успеха испанцев на чемпионате Европы 2024 года, где они взяли титул.

Второе место среди претендентов на Кубок мира заняла Франция с вероятностью победы 13%. Следом идет Англия, чьи шансы аналитики оценили в 11,2%. При этом английская сборная подходит к турниру на фоне серьезного внимания к составу и работы нового главного тренера Томаса Тухеля.

В пятерку главных фаворитов также вошли Аргентина и Португалия. Для Лионеля Месси и Криштиану Роналду этот турнир может стать последним чемпионатом мира в карьере. И если аргентинец уже выигрывал мундиаль, то португалец до сих пор не поднимал над головой этот трофей.

Шестым претендентом на титул Opta посчитала Бразилию, которую сейчас возглавляет Карло Анчелотти. Бразильцы не побеждали на чемпионатах мира уже 24 года.

Среди главных аутсайдеров суперкомпьютер выделил сборные Гаити, Кабо-Верде, Катара, Демократической Республики Конго и Кюрасао. Этим командам модель не дала шансов на итоговую победу.

Хозяева турнира тоже не вошли в число фаворитов. Самые высокие шансы из трех стран-организаторов получила сборная США, однако и ее вероятность победы составила лишь 1,2%. У Мексики этот показатель оценили в 1%, у Канады — в 0,5%.

Ранее футбольную сборную Франции назвали самой дорогой командой будущего чемпионата мира 2026 года. За основу такого анализа взяли текущие рыночные цены на футболистов.