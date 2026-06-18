Суперкомпьютер Opta назвал возможного победителя ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta назвал Францию главным претендентом на победу в ЧМ-2026

Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta назвал нового главного фаворита чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщили на сайте проекта.

По мнению аналитиков, шансы на успех французской сборной сейчас оцениваются на 15,52%. На втором месте оказалась Англия с 12,52%, на третьем — Испания с 12,24%. До этого суперкомпьютер назвал испанскую сборную главным фаворитом нынешнего чемпионата мира.

За тройкой главных претендентов на титул следует Аргентина. Шансы ее сборной оценили чуть ниже испанской — на 12,22%.

За Аргентиной идут Германия, Португалия и Бразилия с неплохим разрывом. Их шансы аналитики оценили на 6,4%, 5,96% и 5,29% соответственно.

Ранее Международная федерация футбола разрешила президенту США Дональду Трампу лично вручить Кубок мира капитану команды, которая станет победит на ЧМ-2026.