Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу
Opta назвал сборную Франции главным фаворитом мундиаля после первого тура
Суперкомпьютер Opta назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира по футболу после первого тура. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Вероятность победы подопечных Дидье Дешама оценивается в 15,73%. Также в топ-4 вошли сборные Англии, Аргентины и Испании. А вот вероятность победы сборных Гаити, Кюрасао и Иордании оценивается как нулевая.
Для вычислений суперкомпьютер провел 10 тысяч симуляций чемпионата. Изначальным фаворитом он считал испанцев, но понизил их рейтинги после ничьей в матче с Кабо-Верде.
В первом туре французы обыграли сборную Сенегала со счетом 3:1. Во вторник, 23 июня, они сыграют против Ирака, а в пятницу, 26 июня — против Норвегии.
Ранее уникальное достижение установил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Великий футболист стал первым, кто вышел на поле в матчах шести чемпионатов мира. На следующий день его рекорд повторил Криштиану Роналду.