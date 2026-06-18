Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу

Суперкомпьютер Opta назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира по футболу после первого тура. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Вероятность победы подопечных Дидье Дешама оценивается в 15,73%. Также в топ-4 вошли сборные Англии, Аргентины и Испании. А вот вероятность победы сборных Гаити, Кюрасао и Иордании оценивается как нулевая.

Для вычислений суперкомпьютер провел 10 тысяч симуляций чемпионата. Изначальным фаворитом он считал испанцев, но понизил их рейтинги после ничьей в матче с Кабо-Верде.

В первом туре французы обыграли сборную Сенегала со счетом 3:1. Во вторник, 23 июня, они сыграют против Ирака, а в пятницу, 26 июня — против Норвегии.

Ранее уникальное достижение установил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Великий футболист стал первым, кто вышел на поле в матчах шести чемпионатов мира. На следующий день его рекорд повторил Криштиану Роналду.