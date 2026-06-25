Суперкомпьютер назвал нового фаворита на победу в ЧМ-2026 по футболу
Суперкомпьютер назвал Аргентину претендентом на победу в ЧМ-2026 по футболу
Суперкомпьютер назвал нового фаворита Чемпионата мира по футболу в 2026 году. Он обновил прогноз после первого тура группового этапа, сообщила статистическая платформа Opta Analyst.
До начала чемпионата суперкомпьютер посчитал фаворитом сборную Испании. После первого этапа главным претендентом на кубок считалась сборная Франции, испанцы оказались на третьем месте.
Спустя некоторое время суперкомпьютер скорректировал прогноз, и на первом месте оказалась сборная Аргентины, ее шансы на победу оценили в 15,55%. Вероятность победы англичан компьютер оценил в 9,34%
Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Сборная Англии сыграла в ничью в матче с Ганой в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.