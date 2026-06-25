Суперкомпьютер назвал нового фаворита на победу в ЧМ-2026 по футболу

Суперкомпьютер назвал Аргентину претендентом на победу в ЧМ-2026 по футболу

Суперкомпьютер назвал нового фаворита Чемпионата мира по футболу в 2026 году. Он обновил прогноз после первого тура группового этапа, сообщила статистическая платформа Opta Analyst .

До начала чемпионата суперкомпьютер посчитал фаворитом сборную Испании. После первого этапа главным претендентом на кубок считалась сборная Франции, испанцы оказались на третьем месте.

Спустя некоторое время суперкомпьютер скорректировал прогноз, и на первом месте оказалась сборная Аргентины, ее шансы на победу оценили в 15,55%. Вероятность победы англичан компьютер оценил в 9,34%

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Сборная Англии сыграла в ничью в матче с Ганой в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.