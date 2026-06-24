Англия и Гана сыграли вничью на ЧМ-2026

Сборная Англии не смогла победить в матче с Ганой в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Ни одна из команд не отличилась голами.

Игра состоялась в Фоксборо. После двух матчей сборные Англии и Ганы набрали по четыре очка и расположились на первых двух строчках группы L.

В заключительном туре группового этапа чемпионата мира англичане сразятся Панамой, Гана — с Хорватией.

Сборная Хорватии сразилась с Панамой в матче второго тура группового этапа и победила, отличившись одним голом. Встреча прошла в Торонто. Мяч забил Анте Будимир.

Чемпионат мира впервые проходит при участии 48 национальных команд. Турнир завершится 19 июля.