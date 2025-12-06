Суперкомпьютер назвал главного фаворита на ЧМ-2026

Суперкомпьютер статистической платформы Opta Sports выбрал фаворита чемпионата мира по футболу 2026 года. Им стала сборная Испании, сообщил «РБ Спорт».

Результаты предсказания совпали со ставками букмекеров, которые назвали испанских футболистов претендентами на победу в ЧМ. Также этот титул могут получить команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

Жеребьевку ЧМ-2026 провели 5 декабря в Вашингтоне. Для участия в торжественном мероприятии в США приехали представители 42 сборных, прошедших отбор.

В церемонии участвовал президент США Дональд Трамп. Он распорядился сделать главное спортивное событие 2026 года «беспрецедентно успешным», писал RT.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран. В 2025 году почетный титул завоевала сборная Аргентины.