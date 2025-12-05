«Можете носить везде». Трамп получил первую в истории премию мира ФИФА

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на жеребьевке Чемпионата мира 2026 года вручил первую премию мира ФИФА президенту США Дональду Трампу. Трансляцию церемонии вела пресс-служба спортивной организации.

«Мистер президент, это ваша премия, премия мира. А еще эта красивая медаль для вас. Медаль, которую вы можете носить везде», — сказал Инфантино поднявшемуся на сцену Трампу.

Президент стоял между девушкой, державшей футляр с медалью, и главой ФИФА, поэтому самостоятельно водрузил награду себе на шею. В ответ на радостные восклицания Инфантино Трамп широко улыбнулся.

Жеребьевка ЧМ-2026 прошла в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне. Кроме Инфантино и Трампа на сцену вышли Легенды ФИФА, в зале разместились представители 42 команд, прошедших отбор, а также тех, кто еще претендует на чемпионство. На мероприятии ФИФА подтвердила места проведения и время начала всех 104 матчей предстоящего чемпионата.