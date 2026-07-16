Суперкомпьютер назвал фаворита финала чемпионата мира по футболу
Суперкомпьютер Opta назвал Испанию фаворитом финала ЧМ-2026 с Аргентиной
Суперкомпьютер Opta счел сборную Испании фаворитом предстоящего финального матча чемпионата мира против Аргентины. Об этом сообщила пресс-служба статистического сервиса.
По расчетам аналитической модели, шансы испанцев составляют 56,31%, тогда как вероятность успеха Аргентины — 43,69%.
Финальный матч чемпионата мира пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, начало — в 22:00 по московскому времени.
В полуфинальных матчах Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1, а Испания оказалась сильнее Франции — 2:0. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира.
Футбольный аналитик Анатолий Горсков заявлял 360.ru, что если Испания сыграет в свой лучший футбол, то шансов в финале у Аргентины не будет. Он предположил, что испанцы могут закрыть Лионеля Месси, как закрывали лидера французской команды Килиана Мбаппе.