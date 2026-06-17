Суперфинал исключили из этапов Кубка России

Бюро исполкома Российского футбольного союза скорректировало регламент Кубка России среди мужских команд, изменив названия этапов и правила определения принимающих клубов. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

Изменения затронули второй этап турнира, на котором команды выступают в формате плей-офф. РФС переименовал финалы Пути РПЛ и Пути регионов, а также Суперфинал. Теперь спортсмены выступят в 1/8 финала и финале, участники которого определятся по итогам полуфинала Пути РПЛ и Пути регионов.

Кроме того, изменились правила определения принимающих клубов некоторых матчей нижней сетки и всех раундов верхней сетки. Команда, занявшая второе место в своей группе по итогам группового этапа, примет первый матч 1/8 финала Пути РПЛ.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) ослабила ограничения для российских спортсменов. Они смогут принять участие в новом юношеском турнире.