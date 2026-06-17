Суперфинал исключили из этапов Кубка России
РФС изменил регламент Кубка России по футболу среди мужских команд
Бюро исполкома Российского футбольного союза скорректировало регламент Кубка России среди мужских команд, изменив названия этапов и правила определения принимающих клубов. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Изменения затронули второй этап турнира, на котором команды выступают в формате плей-офф. РФС переименовал финалы Пути РПЛ и Пути регионов, а также Суперфинал. Теперь спортсмены выступят в 1/8 финала и финале, участники которого определятся по итогам полуфинала Пути РПЛ и Пути регионов.
Кроме того, изменились правила определения принимающих клубов некоторых матчей нижней сетки и всех раундов верхней сетки. Команда, занявшая второе место в своей группе по итогам группового этапа, примет первый матч 1/8 финала Пути РПЛ.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) ослабила ограничения для российских спортсменов. Они смогут принять участие в новом юношеском турнире.