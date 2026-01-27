В России с марта изменят правила учета алиментов

С 1 марта 2026 года алименты при оформлении единого пособия начнут учитывать по-новому. Об этом эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин сообщил РИА «Новости» .

При отсутствии судебного решения о взыскании алименты будут включать в доход семьи для оценки нуждаемости. Ее рассчитают не от МРОТ, который сейчас составляет 27 093 рубля, а в доле от среднемесячной зарплаты по региону за прошлый год. Данные возьмут из статистики Росстата.

Это значит, что минимальная учитываемая сумма алиментов теперь станет сильно различаться от региона к региону. При наличии судебного приказа, как и раньше, будут считать по фактически перечисляемым суммам.

Ранее депутат Никита Чаплин пояснил, что право на алименты после 18 лет сохраняется только за нетрудоспособными детьми, нуждающимися в помощи. При этом период очного обучения в вузе основанием не является.