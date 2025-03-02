Столкновение мотогонщиков на чемпионате в Уфе попало в прямой эфир

Мотогонщик Игорь Кононов упал под колеса соперника на чемпионате в Уфе

Проходящий на Уфимском стадионе «Строитель» BAIC командный чемпионат России по мотогонкам на льду обернулся столкновением спортсменов. Момент аварии попал в прямую трансляцию, которую организаторы вели на странице во «ВКонтакте» .

Организаторы пояснили, что под колеса ехавшего сзади мотоцикла упал гонщик Игорь Кононов. На опубликованных кадрах видно, что пострадавшего спортсмена на носилках забрала бригада скорой помощи.

«Игорь Кононов, безусловно, лучший гонщик четвертого этапа BAIC командного чемпионата России, по мнению болельщиков. Желаем ему здоровья», — написали организаторы.

По данным издания Ufa1.ru, пострадавший спортсмен выступал за команду «Мег-Лада» из Тольятти. Он попал под колеса гонщика из команды «ЦТВС имени С. Щербинина» из Каменска-Уральского Дмитрия Колтакова, который в результате аварии также получил травмы.

Клубы гонщиков пока никак не прокомментировали сообщения о столкновении спортсменов.

В конце января петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил, что защитник команды Вячеслав Караваев полгода не выйдет на поле из-за травмы ноги и перенесенной операции. В организации пояснили, что спортсмен пострадал во время тренировочного сбора в Катаре и теперь ему требуется восстановление.