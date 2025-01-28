«Зенит»: защитник Караваев пропустит остаток сезона из-за травмы

Тренировочный сбор в Катаре завершился для защитника петербургского «Зенита» Вячеслава Караваева неудачно. Футболист получил травму и теперь будет восстанавливаться более полугода. Об этом сообщила Neva.Today .

Как рассказали в пресс-службе команды, спортсмен не сможет выступать в оставшейся части сезона 2024/25. Игрок получил повреждение ноги, прошел медицинское обследование и перенес операцию. Теперь ему предстоит восстановление, которое займет семь месяцев.

Футболиста направят в Северную столицу, где его состояние будет контролировать медицинский персонал клуба.