«Зенит»: защитник Караваев пропустит остаток сезона из-за травмы

Тренировочный сбор в Катаре завершился для защитника петербургского «Зенита» Вячеслава Караваева неудачно. Футболист получил травму и теперь будет восстанавливаться более полугода. Об этом сообщила Neva.Today.
Как рассказали в пресс-службе команды, спортсмен не сможет выступать в оставшейся части сезона 2024/25. Игрок получил повреждение ноги, прошел медицинское обследование и перенес операцию. Теперь ему предстоит восстановление, которое займет семь месяцев.
Футболиста направят в Северную столицу, где его состояние будет контролировать медицинский персонал клуба.
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