Старт сезона мотогоночной серии: MOTORING*. Гран-При Москвы на Moscow Raceway!

На территории автодрома развернется большой гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

MOTORING* — чемпионат, который состоит из пяти этапов и проходит на лучших автодромах страны. В каждом гоночном заезде чемпионата — яркая борьба, современная мототехника и скорости до 300 км/ч!

Гран-При — праздник для всей семьи, который увлекает и детей, и взрослых. Пять гоночных заездов, яркие баталии на треке, автограф-сессии с ведущими пилотами и море развлечений в паддоке: дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полёты на вертолёте, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с мотогонками еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и запредельные скорости — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: MOTORING*. Гран-При Москвы запомнится вам надолго!