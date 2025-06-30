Старт сезона мотогоночной серии: MOTORING*. Гран-При Москвы на Moscow Raceway!

Открываем сезон мотогонок в Москве! 6 июля на автодроме Moscow Raceway пройдут соревнования по шоссейно-кольцевым мотогонкам — MOTORING*. Гран-При Москвы.

На территории автодрома развернется большой гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

MOTORING* — чемпионат, который состоит из пяти этапов и проходит на лучших автодромах страны. В каждом гоночном заезде чемпионата — яркая борьба, современная мототехника и скорости до 300 км/ч!

Гран-При — праздник для всей семьи, который увлекает и детей, и взрослых. Пять гоночных заездов, яркие баталии на треке, автограф-сессии с ведущими пилотами и море развлечений в паддоке: дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полёты на вертолёте, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с мотогонками еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и запредельные скорости — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: MOTORING*. Гран-При Москвы запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 10:00 в воскресенье.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Подробная информация на сайте: www.superrace.ru

Возрастное ограничение: 0+.

*Motoring — Мотокольцо.

Продавец: ИП Никаноров В. Ю. (ОГРНИП 324774600117436, ИНН 770406761384 ), Юридический адрес: 119146, г. Москва, Комсомольский проспект д. 35, кв 72.

Реклама: ИП Никаноров В.Ю., ИНН: 770406761384 Erid: 2Vfnxw2ZW9E

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте