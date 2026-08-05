Журналист Ходоровский оценил старт россиян на Кубке мира по зимнему плаванию

Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с 360.ru оценил выступление сборной России на старте Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине, где российские спортсмены выиграли все четыре дисциплины первого соревновательного дня. По его словам, такой результат стал следствием качественной подготовки.

«Это результат того, что в России этой дисциплине уделяют больше внимания. У нас есть возможность регулярно тренироваться в холодной воде, а во многих странах таких условий попросту нет», — отметил Ходоровский.

Эксперт подчеркнул, что говорить о физиологическом превосходстве российских спортсменов некорректно. По его словам, в соревнованиях по плаванию в ледяной воде участвуют только хорошо подготовленные атлеты, а победу определяют опыт и тренировочный процесс.

В первый день турнира российские спортсмены завоевали четыре золотые медали из четырех возможных. Подробнее о выступлении сборной России — в материале 360.