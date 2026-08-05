Четыре золота из четырех возможных. Российские пловцы идеально начали Кубок мира в Аргентине

Российские спортсмены без потерь стартовали на Кубке мира по зимнему плаванию, который проходит в аргентинской провинции Санта-Крус. В первый соревновательный день сборная, выступающая под национальным флагом, завоевала четыре золотые медали из четырех возможных. Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с 360.ru объяснил, почему российские пловцы традиционно доминируют в этой дисциплине и можно ли ожидать повторения прошлогоднего успеха.

Российская команда выступает на турнире под государственным флагом. Это стало возможным после того, как Международная ассоциация ледового плавания (IISA) сняла санкции в отношении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц с 15 июля 2026 года. Теперь атлетам разрешено участвовать в соревнованиях IISA с национальной символикой, в форме своих сборных и с исполнением государственных гимнов.

Почему Россия сильна в зимнем плавании

Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с 360.ru призвал не связывать успех сборной с тем, что россияне выступают под государственным флагом. По его словам, зимнее плавание остается узкоспециализированным видом спорта, который развит лишь в ограниченном числе стран, тогда как в России благодаря климатическим условиям существует большая база спортсменов и многолетние традиции подготовки.

«Это результат того, что в России этой дисциплине уделяют больше внимания. У нас есть возможность регулярно тренироваться в холодной воде, а во многих странах таких условий попросту нет», — отметил Ходоровский.

Эксперт подчеркнул, что ни о каком физиологическом превосходстве российских спортсменов говорить нельзя. Победы, по его мнению, стали следствием качественной подготовки и системной работы.

Он также отметил, что случайностей в зимнем плавании практически не бывает. Уже сам выход на старт в воде с температурой около двух градусов требует серьезной физической и психологической подготовки.