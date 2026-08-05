Четыре золота из четырех возможных. Российские пловцы идеально начали Кубок мира в Аргентине
Журналист Ходоровский: география России остается преимуществом зимних пловцов
Российские спортсмены без потерь стартовали на Кубке мира по зимнему плаванию, который проходит в аргентинской провинции Санта-Крус. В первый соревновательный день сборная, выступающая под национальным флагом, завоевала четыре золотые медали из четырех возможных. Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с 360.ru объяснил, почему российские пловцы традиционно доминируют в этой дисциплине и можно ли ожидать повторения прошлогоднего успеха.
Четыре старта — четыре победы
По итогам первого дня соревнований российские спортсмены стали победителями на всех заявленных дистанциях.
Золотые медали завоевали:
- Василиса Малаева — 25 метров баттерфляем (16,97);
- Петр Ясинский — 25 метров баттерфляем (13,50);
- Матвей Овсейчук — 100 метров вольным стилем (1.00,69);
- Алексей Жарков — 200 метров брассом (2.33,31).
Таким образом, сборная России уверенно возглавила медальный зачет первого дня, выиграв все разыгранные золотые награды.
Российская команда выступает на турнире под государственным флагом. Это стало возможным после того, как Международная ассоциация ледового плавания (IISA) сняла санкции в отношении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц с 15 июля 2026 года. Теперь атлетам разрешено участвовать в соревнованиях IISA с национальной символикой, в форме своих сборных и с исполнением государственных гимнов.
Почему Россия сильна в зимнем плавании
Спортивный журналист Борис Ходоровский в беседе с 360.ru призвал не связывать успех сборной с тем, что россияне выступают под государственным флагом. По его словам, зимнее плавание остается узкоспециализированным видом спорта, который развит лишь в ограниченном числе стран, тогда как в России благодаря климатическим условиям существует большая база спортсменов и многолетние традиции подготовки.
«Это результат того, что в России этой дисциплине уделяют больше внимания. У нас есть возможность регулярно тренироваться в холодной воде, а во многих странах таких условий попросту нет», — отметил Ходоровский.
Эксперт подчеркнул, что ни о каком физиологическом превосходстве российских спортсменов говорить нельзя. Победы, по его мнению, стали следствием качественной подготовки и системной работы.
Он также отметил, что случайностей в зимнем плавании практически не бывает. Уже сам выход на старт в воде с температурой около двух градусов требует серьезной физической и психологической подготовки.
Можно ли ждать нового рекорда
Кубок мира по зимнему плаванию традиционно проходит в аргентинском Эль-Калафате на озере Архентино, где температура воды держится примерно на уровне +2 °C.
Российская команда уже не первый год считается одним из главных фаворитов турнира. В 2024 году спортсмены завоевали 37 медалей, в том числе 21 золотую, а в 2025-м улучшили этот результат, выиграв 39 наград, из которых 25 оказались золотыми.
Ходоровский считает, что удачный старт позволяет рассчитывать на успешное выступление и в нынешнем розыгрыше Кубка мира, однако делать прогнозы преждевременно.
«Хорошо начали, молодцы. Если сумеют повторить или даже превзойти прошлогодний результат, это будет замечательно. Но в спорте заранее гарантировать итог невозможно», — сказал он.
Эксперт добавил, что Россия по-прежнему остается одним из признанных лидеров мирового зимнего плавания благодаря сильным традициям и системной подготовке спортсменов, а первые результаты Кубка мира лишь подтверждают этот статус.
Российские спортсмены успешно выступают на международных соревнованиях IISA не первый год. Так, на чемпионате Европы 2026 года в Италии сборная завоевала 54 медали, а также установила несколько мировых рекордов, в том числе на дистанциях 50 метров брассом, 50 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем и в эстафетных дисциплинах.