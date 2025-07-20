Старейший в мире марафонец погиб под колесами машины в Индии

Старейший марафонец Сингх погиб в ДТП при переходе дороги в Индии

Автомобиль насмерть сбил 114-летнего бегуна-марафонца Фауджу Сингха на дорожном переходе в индийском штате Пенджаб. Как сообщила газета The Guardian , обладатель множества рекордов по времени прохождения марафонов скончался от полученных травм.

Последние несколько лет престарелый марафонец жил в Лондоне, где основал беговой клуб для пожилых людей и открыл благотворительную организацию по пропаганде спорта среди пенсионеров.

Перед подготовкой к очередному забегу он отправился в родную деревню Биас-Пинд, где погиб в аварии.

Основанные им организаций пообещали, что проведут несколько мероприятий в память о жизни и достижениях прославленного спортсмена.

В первый раз Фауджа Сингх принял участие в марафоне в 2000 году. Тогда ему было 89 лет, и дистанцию пожилой мужчина пробежал за шесть часов 54 минуты.

В начале этой недели стало известно о внезапной гибели бронзового призера Олимпийских игр 2010 года в ски-кроссе Эудуна Гренвольда. Спортсмен скончался на отдыхе от удара молнии.