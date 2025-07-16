Молния убила бронзового призера Олимпиады из Норвегии

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере в ски-кроссе Эудун Гренвольд погиб от удара молнии во время отдыха с семьей. Об этом сообщила NRK.
Жена 49-летнего спортсмена Кристин Тандберг Хаугсья рассказала, что все произошло на территории их коттеджа. Молния ударила в Гренвольда, когда тот стоял на улице. Мужчину быстро доставили в больницу, однако спасти не смогли.
Гренвольд пришел в большой спорт в качестве горнолыжника. В 2003 и 2004 годах выигрывал чемпионат Норвегии в скоростном спуске.
На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере норвежец завоевал бронзовую медаль. После этого спортсмен завершил карьеру и стал тренером норвежской сборной по ски-кроссу.
Ранее в Перу молния убила футболиста Хосе Уго де ла Круcа Месу во время матча. Также травмы получили еще семеро игроков.
Карантин ввели в Бирюлеве из-за вспышки бешенства у кошки
Почти 9 тысяч засоров канализации устранили в Подмосковье в этом году
Израильский F-35I мог сбросить бомбы на бункер президента Ирана
«Укусила за лицо». Собака едва не загрызла маленькую девочку в Городце
Пожар охватил главную сцену фестиваля Tomorrowland за два дня до старта
Работу сети алкомаркетов «Винлаб» заблокировали хакеры-шантажисты
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте