Станислав Черчесов вновь возглавил грозненский «Ахмат»

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана по футболу Станислав Черчесов возглавил грозненский «Ахмат». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Контракт подписан на три года. Черчесов уже работал в Грозном и привел клуб (называвшийся еще «Терек») к лучшему на тот момент результату в истории — восьмому месту в Премьер-лиге.

Кто войдет в штаб нового наставника, пока не сообщается. В прежних командах Черчесов работал со старшим тренером Мирославом Ромащенко, тренером вратарей Гинтарасом Стауче и специалистом по физической подготовке Владимиром Паниковым, однако Ромащенко сейчас возглавляет екатеринбургский «Урал», а с голкиперами в грозненской команде с 2005 года бессменно работает Рамзан Цуцулаев.

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