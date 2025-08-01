Тренер Кафанов заявил, что самостоятельно принял решение об уходе из «Ростова»

Наставник голкиперов национальной сборной России Виталий Кафанов рассказал о причинах своего ухода из футбольного клуба «Ростов» по завершении сезона-2024/25. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам тренера, наступило время немного отдохнуть и перезагрузиться, чтобы восполнить запасы энергии.

«Сейчас хороший период — начал ездить по клубам РПЛ, посещаю по одному в неделю. Смотрю на то, как работают тренеры вратарей и сами вратари. В первую очередь — кандидаты в сборную», — отметил специалист.

Кафанов заявил, что решение об уходе из команды принял самостоятельно. В заключение он выразил благодарность президенту клуба Арташесу Арутюнянцу за понимание к его просьбе.