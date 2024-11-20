Стало известно, сколько получают российские футболисты за вызов в сборную

Генсек РФС Митрофанов: футболисты получают меньше $5 тысяч за вызов в сборную РФ

Футболисты сборной России получают вознаграждение за вызов в национальную команду, но это символические деньги. Об этом «РБ Спорт» сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

По его словам, каждый игрок получает менее пяти тысяч долларов (примерно 500 тысяч рублей).

«В период отсутствия официальных соревнований премиальные не выплачиваются. Конечно, они получают меньше пяти тысяч долларов за вызов», — сказал он.

Во вторник, 19 ноября, сборная России под руководством Валерия Карпина на стадионе в Волгограде разгромила Сирию в товарищеском матче. Игра закончилась со счетом 4:0, забитыми мячами отметились дважды Максим Осипенко, Илья Самошников и Алексей Миранчук.

Сборная России по решению ФИФА и УЕФА не принимает участия в официальных матчах под эгидой организаций.