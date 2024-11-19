Сборная России по футболу обыграла сирийцев в товарищеском матче

Российская сборная по футболу обыграла команду Сирии в товарищеском матче с разгромным счетом 4:0. Встреча прошла на «Сталинград-арене» в Волгограде.

Матч прошел 19 ноября — в день годовщины начала Сталинградской стратегической наступательной операции под кодовым названием «Уран» в 1942 году. Именно тогда было положено начало разгрома нацистко-фашистских войск. Ради этого «Волгоград-арену» переименовали на один день в «Сталинград-арену».

Во время игры успели отличиться Максим Осипенко (на 33-й и 81-й минутах), забивший второй мяя с пенальти, а также Илья Самошников и Алексей Миранчук — на 53-й и 66-й минутах соответственно. При этом Самошников забил свой дебютный гол на сборную РФ.

Матч посетили 35628 зрителей.

В рейтинге Международной федерации футбола российская сборная заняла 34-е место, а сирийская национальная команда попала на 93-ю строчку.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино и руководитель УЕФА Александер Чеферин заявили о желании добиться снятия наложенных на Россию санкций.