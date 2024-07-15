Стало известно, кто стал лучшим футболистом Евро-2024
Испанца Родри признали лучшим футболистом Евро-2024
Полузащитника испанской сборной Родри признали лучшим футболистом Евро-2024 в Германии. Его команда обыграла англичан в финале со счетом 2:1.
Родри был во всех матчах в турнире, кроме игры группового этапа против албанской команды, результат которой не влиял на позицию Испании в состязании.
Спортсмену 28 лет, он представляет английский «Манчестер Сити», в этом клубе мужчина играет с 2019 года.
Испанская сборная стала четырехкратным чемпионом Евро. До этого «красная фурия» выигрывала в 1964, 2008 и 2012 годах.
Ранее стало известно, что американская рок-группа The Killers прервала свое выступление в Лондоне, чтобы вместе со зрителями досмотреть конец полуфинального матча сборных Англии и Нидерландов на Евро-2024. Трансляцию игры вывели на сцену с проектора.