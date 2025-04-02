Стало известно, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в этом сезоне, если его результативность сохранится на нынешнем уровне. Об этом сообщил РБК .

Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против клуба «Бостон Брюинз» (4:3). Спортсмену осталось забить еще четыре, чтобы побить рекорд по голам в регулярных чемпионатах. Сейчас рекордсмен по голам — Гретцки, у которого на счету 894 шайбы.

В текущем сезоне Овечкин в среднем забивает 0,66 шайбы за матч — 38 голов в 58 играх. Если такой темп сохранится, то российский спортсмен побьет рекорд 16 апреля, когда команда будет играть против «Нью-Йорк Айлендерс». Даже если в этом матче рекорд не падет, то хоккеист сможет побить его в последней игре регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля.

Ранее НХЛ добавила фотографию Александра Овечкина на логотип в соцсетях. На лого также видна надпись — «Великая погоня».