«Играет не за Россию». Погоню Овечкина за рекордом Гретцки оценили в руководстве НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в стремлении побить рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представляет не свою страну, а столичный клуб. Об этом изданию Sportsnet заявил комиссионер заокеанской лиги Гэри Беттмэн.
«Насколько нам известно, Овечкин представляет „Вашингтон“. Он не играет за Россию», — заявил он.
Беттмэн подчеркнул, что чествование россиянина — свидетельство уважения к нему и клубу.
Овечкину 39 лет, он идет на втором месте в истории НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах (874). Отставание от рекордсмена по этому показателю канадца Уэйна Гретцки составляет 20 голов.