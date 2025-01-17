«Играет не за Россию». Погоню Овечкина за рекордом Гретцки оценили в руководстве НХЛ

Беттмэн — о погоне Овечкина за рекордом: он играет за «Вашингтон», не за Россию

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в стремлении побить рекорд по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) представляет не свою страну, а столичный клуб. Об этом изданию Sportsnet заявил комиссионер заокеанской лиги Гэри Беттмэн.

«Насколько нам известно, Овечкин представляет „Вашингтон“. Он не играет за Россию», — заявил он.

Беттмэн подчеркнул, что чествование россиянина — свидетельство уважения к нему и клубу.

Овечкину 39 лет, он идет на втором месте в истории НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах (874). Отставание от рекордсмена по этому показателю канадца Уэйна Гретцки составляет 20 голов.

Ранее Овечкин занял второе место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века. Первое место отдали канадскому нападающему Сидни Кросби из клуба «Питтсбург Пингвинз».