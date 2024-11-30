Стали известны результаты жеребьевки Кубка России по футболу

Появились результаты жеребьевки полуфинала Кубка России по футболу «Путь РПЛ». Их опубликовали на официальном сайте Российского футбольного союза . Также стали известны матчи второго этапа четвертьфинала «Пути регионов».

В 1/2 финала «Пути РПЛ» петербургский «Зенит» сразится с «Ростовом», а московский ЦСКА встретится со столичным «Динамо». Первые матчи состоятся 11–13 марта, в ответные — спустя месяц.

Во втором этапе четвертьфинала «Пути регионов» матчи пройдут в те же дни. Московский «Спартак» сыграет в гостях с тольяттинским «Акроном», «Краснодар» на своем поле проведет игру с «Ахматом», столичный «Локомотив» сразится с махачкалинским «Динамо», а «Урал» в Екатеринбурге проведет игру с казанским «Рубином».

Жеребьевку провела замгенсека РФС Ирина Посиренина, также в церемонии приняли участие тренеры Сергей Юран и Дмитрий Парфенов.

Ранее стало известно, что сборной Буркина-Фасо запретили сыграть товарищеский матч с командой из России. Такое распоряжение сделало руководство ФИФА, пригрозив «карательными мерами».