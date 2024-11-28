Футболистам из Африки запретили играть с Россией

Руководство ФИФА запретило сборной Буркина-Фасо проводить товарищескую игру с российской командой, рассказал корреспонденту Sport24 глава отдела связи с общественностью Федерации футбола африканской страны Кадер Траоре. По его словам, за нарушение запрета пригрозили санкциями.
«Со слов генерального секретаря нашей Федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Все потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ», — объяснил Траоре.
В текущем году футболисты под руководством Валерия Карпина одержали пять побед, забив 26 мячей и не пропустив ни одного. В ноябре сборная обыграла команду Сирии.
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