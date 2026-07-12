Стали известны пары полуфинала ЧМ-2026 по футболу

В полуфинале чемпионата мира по футболу сборная Франции сыграет с Испанией, а команда Англии — с Аргентиной.

Французы встретятся с испанцами 14 июля в Далласе, штат Техас, англичане с аргентинцами на следующий день в Атланте в штате Джорджия.

Финальный матч пройдет 19 июля.

Ранее Аргентина выиграла у команды Швейцарии и вышла в полуфинал. Основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительное аргентинцы выиграли благодаря мячам Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса.

Аргентинская сборная стала победительницей предыдущего мирового первенства.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики.