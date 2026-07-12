Аргентина вышла в полуфинал ЧМ-2026 после матча со Швейцарией

Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в Канзас-Сити.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время аргентинцы выиграли благодаря мячам Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса.

На 72-й минуте с поля удалили нападающего сборной Швейцарии Бреля Эмболо — он получил вторую желтую карточку за симуляцию.

Перед началом матча сборные почтили минутой молчания паять участвовавшего в ЧМ футболиста сборной ЮАР Джейдена Адамса, который умер в 25 лет. Семья спортсмена пока не комментировала произошедшее, причины смерти также не раскрывались.