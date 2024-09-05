Стали известны имена претендентов на премию «Золотой мяч»

Футболистов Хакана Чалханоглу и Дани Карвахаля номинировали на «Золотой мяч». Их имена есть в списке претендентов на эту награду, перечень опубликовал журнал France Football .

Также премию могут получить: Ламин Ямал («Барселона»), Флориан Вирц («Байер» Леверкузен), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), Уильям Салиба («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Адемола Лукман («Аталанта» Бергамо), Харри Кейн («Бавария») и другие.

Среди номинантов на звание лучшего голкипера оказались Унай Симон («Атлетик» Бильбао), Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Андрей Лунин («Реал» Мадрид), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Мик Меньян («Милан»), Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Диогу Кошта («Порту»).

В списке «Золотого Мяча» есть девять номинаций. Это мужской и женский, Трофей «Копа» для лучшего футболиста до 21 года, Трофей Яшина лучшему голкиперу, Трофей Герда Мюллера получит лучший нападающий, мужской и женский клубы года, а также тренер года среди женщин и мужчин.

Ранее французский суд запретил продавать «Золотой мяч», выигранный одним из лучших нападающих в истории футбола Диего Марадоной. Теперь аукционный дом Aguttes не проведет торги с продажей трофея.