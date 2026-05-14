Стали известны хедлайнеры финала ЧМ по футболу

Певицы Шакира и Мадонна, а также южнокорейская кей-поп группа BTS выступят в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу в США. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Также в перерыве финального матча пройдет шоу в поддержку образовательного фонда ФИФА. Организация намерена собрать 100 миллионов долларов и направить их на расширение доступа детей к образованию во всем мире. Один доллар с каждого проданного билета на матч чемпионата пойдет в фонд ФИФА.

Чемпионат мира по футболу состоится с 11 июня по 19 июля на территории США, Мексики и Канады.

Западные СМИ сообщали, что матчи чемпионата мира по футболу могут стать мишенью для террористов на фоне конфликта США с Ираном. В ФБР оценивали вероятность инцидентов как очень высокую из-за нехватки ресурсов на обеспечение безопасности и большего числа мест матчей.