ЧМ по футболу в США оказался под угрозой терактов из-за конфликта с Ираном
The Guardian: иранский конфликт поставил под угрозу матчи ЧМ по футболу в США
Матчи чемпионата мира по футболу, которые пройдут в США, могут стать мишенью для террористов: риск особенно высок из-за конфликта с Ираном. Об этом сообщила газета The Guardian.
Как отмечает издание, сложнее всего защищать так называемые легкие цели. Главную угрозу эксперты видят в одиночках, которые радикализовались в интернете, вдохновляясь джихадистами или собственными политическими взглядами. Мест проведения очень много, а ресурсов на обеспечение безопасности катастрофически не хватает.
В ФБР подтвердили: в марте ведомство провело масштабные учения перед чемпионатом.
«Контролировать будет сложно, учитывая обстановку и количество мест проведения матчей и вечеринок для просмотра по всей территории Соединенных Штатов. Существует очень реальная вероятность того, что произойдет что-то плохое», — заявил один из офицеров.
Ранее сборная Ирана выдвинула Штатам свои требования, при исполнении которых команда присоединится к соревнованиям, в числе прочих условий есть обеспечение безопасности.