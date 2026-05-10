ЧМ по футболу в США оказался под угрозой терактов из-за конфликта с Ираном

The Guardian: иранский конфликт поставил под угрозу матчи ЧМ по футболу в США

Матчи чемпионата мира по футболу, которые пройдут в США, могут стать мишенью для террористов: риск особенно высок из-за конфликта с Ираном. Об этом сообщила газета The Guardian .

Как отмечает издание, сложнее всего защищать так называемые легкие цели. Главную угрозу эксперты видят в одиночках, которые радикализовались в интернете, вдохновляясь джихадистами или собственными политическими взглядами. Мест проведения очень много, а ресурсов на обеспечение безопасности катастрофически не хватает.

В ФБР подтвердили: в марте ведомство провело масштабные учения перед чемпионатом.

«Контролировать будет сложно, учитывая обстановку и количество мест проведения матчей и вечеринок для просмотра по всей территории Соединенных Штатов. Существует очень реальная вероятность того, что произойдет что-то плохое», — заявил один из офицеров.

Ранее сборная Ирана выдвинула Штатам свои требования, при исполнении которых команда присоединится к соревнованиям, в числе прочих условий есть обеспечение безопасности.