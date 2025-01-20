Стали известны гонорары Махачева и Нурмагомедова за выступление на UFC 311

Ислам Махачев получил за выступление на UFC 311 200 тысяч долларов

Атлетическая комиссия штата Калифорния обнародовала фиксированные гонорары за выступление на турнире UFC 311. Боец смешанного стиля Ислам Махачев заработал 200 тысяч долларов, сообщило MMA Fighting.

Россиянин в четвертый раз защитил титул чемпиона в легком весе, он получит 200 тысяч долларов без учета бонуса за победу. Его сопернику бразильцу Ренато Мойкано заплатят 250 тысяч долларов

Троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов заработал 100 тысяч долларов. Одолевший его представитель Грузии Мерабу Двалишвили получит 500 тысяч без учета бонуса за победу.

Российский боец досрочно победил бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Махачев идет на первом месте рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) и защитил титул в рекордный четвертый раз. За его плечами только одно первое поражение в карьере в поединке с бразильцем Адриану Мартинсом.