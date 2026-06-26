Сегодня 11:23 Первыми в 1/16 финала мундиаля сразятся Канада и ЮАР. Чего ждать от новичков плей-офф Спортивный обозреватель Шпитальник: для успеха сборным нужна командная игра 0 0 0 Фото: Christian Charisius / www.globallookpress.com Спорт

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Определились участники первой дуэли 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Сборные Канады и ЮАР впервые зашли так далеко, и все с нетерпением ждут результатов игры. Спортивные эксперты Виктор Шпитальник и Николай Роганов рассказали 360.ru о сильных сторонах команд и у кого из них больше шансов на победу.

Канада сразится с ЮАР на ЧМ-2026 Стала известна первая пара 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В игре на вылет 28 июня на поле SoFi Stadium в Инглвуде встретятся сборные Канады и ЮАР. Этот матч станет историческим для обеих команд, так как ни канадцы, ни южноафриканцы прежде не выходили в плей-офф мировых первенств. Обе сборные завершили групповой этап с одинаковым количеством очков — по четыре на каждую. Канадцы начали турнир с ничьей против Боснии и Герцеговины — 1:1. Затем разгромили Катар со счетом 6:0, но в заключительном туре уступили Швейцарии 1:2. Южноафриканская сборная в матче открытия группового этапа проиграла Мексике со счетом 0:2, причем игру футболисты ЮАР заканчивали игру вдесятером после двух удалений. Во втором туре сыграли вничью с Чехией — 1:1. Зато в решающем матче обставили Южную Корею со счетом 1:0.

Фото: Игра сборных ЮАР и Южной Кореи. Wu Wei / www.globallookpress.com

Неожиданность от ЮАР Назвать сенсацией выход в плей-офф команд Канады и ЮАР все же нельзя. У обеих были, прямо скажем, не самые сложные группы, где отсутствовали европейские топ-сборные, отметил в разговоре с 360.ru спортивный обозреватель, шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник.

Конечно, фактор определенной неожиданности есть. И прежде всего это касается сборной ЮАР, которая в первых турах, прямо скажем, не впечатлила. Но она обыграла сборную Южной Кореи и спокойно вышла со второго места, то есть напрямую, в плей-офф. Команда сумела собраться на решающий матч, хотя все ожидали победы корейцев. Виктор Шпитальник

Канада обеспечила себе выход в плей-офф еще по итогам двух туров, поэтому вчерашнее поражение от Швейцарии не стало для них какой-то трагедией, уточнил обозреватель. Можно было ожидать то, что при поддержке своих болельщиков на своих стадионах канадская сборная выступит достаточно хорошо в групповом турнире. Что она и сделала.



Фото: Шведский вратарь Грегор Кобель вынимает мяч из-под ног канадца Дерека Корнелиуса, 24 июня 2026 года. IMAGO/Эндрю Корнага/www.photos / www.globallookpress.com

Звезд нет, есть команда Выделять кого-то в составах сборных ЮАР и Канады сложно, потому что в них пока нет каких-то суперярких звезд, напомнил Шпитальник. Поэтому залог успеха для выбившихся в плей-офф: командная игра и слаженная работа всех футболистов, начиная от вратарей и заканчивая линией нападения. «В противостоянии в 1/16 финала, думаю, кто лучше воспользуется своими шансами, тот и победит. У сборной Канады достаточно мощная группа атаки и „наконечник копья“ — результативный форвард Кайл Кристофер Ларин, который уже отличался на этом мундиале», — сказал обозреватель. Он добавил, что победа сборной ЮАР зависит в том числе и от того, как сработает команда при переходах из обороны в атаку. Это важно: если южноафриканцам удастся «зацепиться» за игру и сесть, как говорится, на своего конька, их может ждать успех. Но у канадцев все-таки больше шансов, учитывая, как они играли групповой стадии.

Фото: канадец Кайл Ларин ведет мяч, 24 июня 2026 года. IMAGO/Andrew / www.globallookpress.com

Игра на своем поле Сборную Канады считают номинальными хозяевами этого матча, ведь их страна вместе с США и Мексикой — одна из трех организаторов нынешнего чемпионата мира. Так что на SoFi Stadium в Инглвуде канадцы, по сути, будут играть дома. Болельщикам тоже недалеко и недолго лететь. Игра на своем поле — это огромное преимущество, подчеркнул обозреватель. «Мы видели, как трибуны заполняются и окрашиваются в красные цвета, множество флагов с кленовыми листьями. Все это, конечно, прямо скажем, бодрит футболистов. Но играть на глазах у своей публики — это и вдохновляющий элемент, и элемент определенной ответственности и давления», — отметил Шпитальник. Будет как минимум интересно посмотреть, как с этим справятся канадцы в матче плей-офф, где уже, как говорится, пан или пропал. Ведь если раньше они могли позволить себе потерять очки, то теперь права на ошибку уже не будет. Свои трибуны, свои болельщики должны помочь, но не факт, что это сработает в их пользу.

Фото: Арбитр Рамон Абатти кричит на канадца Ричи Лариея, 24 июня 2026 года. IMAGO/Andrew / www.globallookpress.com

Джетлаг против ЮАР Директор Школы спортивного журналиста, корреспондент «Российской газеты» Николай Роганов подтвердил, что в противостоянии Канады и ЮАР будет важен фактор своего поля. В футболе это сильно влияет на игру, особенно в домашнем чемпионате мира. Тому пример ЧМ-2018, когда российская сборная сенсационно вышла в ¼ финала. «Поэтому Канада фаворит, у Канады те самые стены родные, которые всегда помогают, полный стадион и вообще вся нация за них. Сейчас вся страна сплотится вокруг футбольной сборной», — заверил эксперт.

Фото: Болельщики футбольной сборной Канады. IMAGO/Andrew Cornaga/www.photosp / www.globallookpress.com

Он добавил, что по иронии судьбы сборная по хоккею, которую также поддерживает вся Канада, в этом году провалились на чемпионате мира. Так что у футболистов есть шанс взять реванш: все шансы за то, что они победят южноафриканцев.

Не сомневаюсь, что канадская сборная выйдет в 1/8 финала. У ЮАР слишком слабая команда, им откровенно повезло: они очень, очень слабо начали. То, что они обыграли своего соперника, это, скорее всего, не достоинство южноафриканцев, а недостаток Южной Кореи. Ее команда явно потеряла форму и еле-еле передвигались вторую половину второго тайма. Николай Роганов

При этом наиболее впечатляющим путь в плей-офф был у ЮАР, признал эксперт. После первого тура у них было ровно 0 очков, и казалось, они никогда никуда не выйдут. И тут произошло форменное превращение невзрачной Золушки в прекрасную принцессу. Однако против них другой часовой пояс, жесткий джетлаг и сильный соперник. «Тактика агрессивного прессинга будет эффективна против сборной ЮАР, потому что она не бог весть в каком физическом состоянии. Канадцы — они в порядке: на своем поле, в привычном климатическом и временном поясе. Думаю, что мы уже в первом тайме увидим, как Канада поведет как минимум со счетом 1 0», — заключил Роганов. Кто вышел в 1/16 финала Напомним, что путевки в плей-офф уже обеспечили себе Мексика, ЮАР, Швейцария, Канада, Босния и Герцеговина, Бразилия, Марокко, США, Германия, Франция, Норвегия, Аргентина и Колумбия. Групповой этап финиширует 28 июня, после чего станут известны все 32 участника плей-офф.