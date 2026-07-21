США конфисковали более тысячи доменов с трансляциями ЧМ-2026

Соединенные Штаты конфисковали более тысячи интернет-доменов, с помощью которых незаконно транслировались матчи чемпионата мира по футболу. Об этом со ссылкой на американское министерство юстиции сообщило РИА «Новости» .

Ведомство 20 июля заявило, что успешно конфисковало более тысячи доменов, которые использовались в нарушение американского законодательства об авторском праве. Всего Минюст произвел три операции.

Одна из них прошла в июне – правоохранители конфисковали в рамках нее порядка 400 доменов.

Ранее ФИФА начала проводить расследование в связи с поведением аргентинских футболистов после проигрыша на чемпионате мира. Игроки устроили потасовку с испанцами после того, как те одержали победу со счетом 1:0 в дополнительное время.

Аргентинский спортсмен Леандро Паредес схватил за горло защитника команды противника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Неподобающе себя вел и аргентинец Науэль Молина — он попытался сбить с ног Родри.