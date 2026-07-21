США конфисковали более тысячи доменов с трансляциями ЧМ-2026
Соединенные Штаты конфисковали более тысячи интернет-доменов, с помощью которых незаконно транслировались матчи чемпионата мира по футболу. Об этом со ссылкой на американское министерство юстиции сообщило РИА «Новости».
Ведомство 20 июля заявило, что успешно конфисковало более тысячи доменов, которые использовались в нарушение американского законодательства об авторском праве. Всего Минюст произвел три операции.
Одна из них прошла в июне – правоохранители конфисковали в рамках нее порядка 400 доменов.
Ранее ФИФА начала проводить расследование в связи с поведением аргентинских футболистов после проигрыша на чемпионате мира. Игроки устроили потасовку с испанцами после того, как те одержали победу со счетом 1:0 в дополнительное время.
Аргентинский спортсмен Леандро Паредес схватил за горло защитника команды противника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Неподобающе себя вел и аргентинец Науэль Молина — он попытался сбить с ног Родри.