ФИФА расследует поведение игроков сборной Аргентины после проигрыша на ЧМ-2026

Международная федерация футбола расследует поведение игроков аргентинской сборной после проигрыша на чемпионате мира, которые устроили потасовку. Подробности сообщил телеканал Sky Sports .

Финальный матч ЧМ-2026 завершился победой сборной Испании со счетом 1:0 в дополнительное время.

После финальной игры аргентинский футболист Леандро Паредес сначала схватил за горло испанского защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул полузащитника Гави. Паредеса пытались успокоить игроки его команды.

Аргентинский защитник Науэль Молина после матча попытался сбить с ног испанского футболиста Родри, а один из аргентинских тренеров попытался ударить кулаком в лицо игрока сборной Испании Дани Ольмо.

Во время награждения победителей аргентинские игроки отвернулись от соперников. Аргентинцы поприветствовали своих болельщиков, а испанцы устроили приветственный коридор игрокам сборной Аргентины, когда те выходили на подиум для получения серебряных медалей.