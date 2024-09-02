Спортсмены из РФ выиграли пять медалей в четвертый день Паралимпиады-2024

Атлеты из РФ на Паралимпиаде завоевали одно золото, по два серебра и бронзы

Пловцы и легкоатлеты по итогам четвертого дня Паралимпийских игр в Париже принесли России пять дополнительных медалей. Из них одна золотая.

Больше всего наград 1 сентября заслужили пловцы.

Роман Жданов получил золото в заплыве на 150 метров комплексным плаванием в классе SM4 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В аналогичном заплыве для женщин Наталия Буткова заработала серебряную медаль. Ранее Виктория Ищиулова заняла второе место в заплыве на 200 метров комплексным плаванием SM8 для атлетов с такими же ограничениями.

Пловчихе Дарье Лукьяненко и прыгуну Георгию Маргиеву досталась бронза. Первая выступила в заплыве на спине на дистанцию 100 метров в категории S11 для людей с нарушением зрения. Второй отличился в прыжках в высоту в категории T47 среди людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Спортсмены из России поехали на Паралимпиаду-2024 под нейтральным флагом. В третий день Игр они получили 10 медалей, во второй — шесть, в первый — три.