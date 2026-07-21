Спортивный журналист Лесик назвал причины ухода Петросян из штаба Тутберидзе

У фигуристки Аделии Петросян было сразу несколько причин для ухода из штаба Этери Тутберидзе. Об этом 360.ru рассказал спортивный журналист Sport24 Константин Лесик.

По его мнению, олимпийский сезон был не самым удачным для Петросян. Также он напомнил о желании фигуристки сконцентрироваться на своем здоровье и учебе.

«Видимо в какой-то момент они с тренером поняли, что не могут многое дать друг другу. Или Адель осознала, что на данном этапе ей лучше продолжить свою карьеру без Этери Георгиевны», — объяснил эксперт.

Он уточнил, что спортсменка разошлась с тренером максимально мирно. Благодаря наставнице Петросян смогла достичь серьезных успехов: стала одной из лучших фигуристок последних лет, трехкратной чемпионкой России, прошла олимпийский отбор.

Лесик призвал не сбрасывать спортсменку со счетов, потому что даже после паузы она сможет показать высокие результаты и строить карьеру. Подробности читайте в материале 360.ru.