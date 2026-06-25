Спортивный обозреватель Яременко допустил победу «Зенита» в матче со «Спартаком» за Суперкубок

18 июля на стадионе в Нижнем Новгороде состоится матч за Суперкубок России по футболу, в котором встретятся московский «Спартак» и петербургский «Зенит». Это событие станет первым матчем за Суперкубок в Нижнем Новгороде за последние восемь лет, пишет сайт newsnn.ru .

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что «Спартаку» победа в этом матче нужнее, так как команда давно не завоевывала трофеев. В то время как для «Зенита» этот кубок стал привычным, так как петербуржцы выигрывали его не менее пяти раз. Созин также отметил, что у «Зенита» есть кадровые проблемы: ключевые бразильские игроки, которые определяют игру команды, не будут участвовать в матче из-за участия в сборах национальной сборной. В связи с этим эксперт считает «Спартак» фаворитом встречи.

С другой стороны, спортивный обозреватель Николай Яременко придерживается иного мнения. Он считает, что «Зенит» остается фаворитом благодаря своей стабильности, глубине скамейки и системной работе на дистанции. Яременко прогнозирует минимальную победу «Зенита» со счетом 2:1 или 1:0, однако не исключает, что «Спартак» способен удивить в отдельном матче.