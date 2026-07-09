Спортивный эксперт Роганов назвал четвертьфиналы ЧМ футбольным пиршеством

Спортивный эксперт Роганов: настоящий чемпионат мира начался только с плей-офф

Настоящий чемпионат мира по футболу начался только с матчей плей-офф. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал директор «Школы спортивного журналиста», спортивный редактор журнала «Родина» Николай Роганов.

«Начался настоящий чемпионат мира. С 1/8 финала уж точно. Из-за того что раздутое количество участников, 48 команд, все, что до 1/8, — было прелюдией. А четвертьфиналы — это уже настоящее футбольное пиршество», — сказал Роганов.

Эксперт отметил, что именно на стадии четвертьфиналов зрители могут увидеть футбол самого высокого уровня, где каждый эпизод способен повлиять на исход встречи.

«Здесь нужно смотреть на каждого игрока, получать удовольствие от каждой минуты. Это суперфутболисты, и они достойны внимания», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Первый матч ¼ финала чемпионата мира пройдет 9 июля. Сборная Франции встретится с командой Марокко. Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени.