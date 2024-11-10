Спортивный директор «Спартака» Амарал ушел из клуба

Занимавший пост спортивного директора московского футбольного клуба «Спартак» с конца 2023 года Томаш Амарал покинул свой пост. Как сообщила пресс-служба спортивной организации, увольнение португальского специалиста произошло по соглашению сторон.

Клуб выразил благодарность ушедшему спортивному директору за работу, которую он провел.

«Мы благодарим Томаша за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.

Сайт Metaratihgs со ссылкой на источники сообщил, что причиной ухода португальца стали регулярные споры с руководством «Спартака» по поводу трансферов футболистов. В частности, Амарал выступил против перевода в команду полузащитника из «Ростова» Данила Глебова, заявив, что спортсмен не стоит своих денег.

Также бывший спортивный директор регулярно высказывал свое мнение по другим молодым игрокам, расходясь во взглядах с руководством.

На своем посту Томаш Амарал не продержался и года. В должность он вступил 22 декабря 2023-го. До этого работал в лиссабонском клубе «Бенфика».

В начале ноября в спортивных СМИ появились сообщения о планах «Спартака» досрочно» завершить контракт с бразильским форвардом Виллианом Жозе. Футболистом заинтересовался испанский клуб «Лас-Пальмас», но пока увольнения спортсмена из московской команды не произошло.